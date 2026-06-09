Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Reha Muhtar, 3 Haziran'da hayatını kaybetti.

Usta televizyoncunun kızı Ayşe Nazlı Muhtar, babasının vefatının ardından ilk kez paylaşım yaptı.

Ayşe Nazlı, sosyal medya hesabından babasıyla birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Paylaşımında babasıyla ilgili anılara yer veren Ayşe Nazlı, "Canım babam... Son günlerde seninle ilgili o kadar çok hikâye dinledim ki… Seni tanıyan herkesin anlatacak bir anısı, yüzünde bir tebessümle hatırladığı bir hatırası vardı" ifadelerini kullandı.

Ayşe Nazlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birlikte çok güldük, çok eğlendik. Bazen uzun uzun konuştuk, bazen sadece yan yana oturduk. Şimdi en çok sesini, kahkahalarını ve bana "kızım" deyişini özleyeceğim."