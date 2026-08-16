Türk televizyonlarının unutulmaz isimlerinden Reha Muhtar’ın vefatının üzerinden yaklaşık 2 ay geçerken, geride bıraktığı mal varlığı merak konusu oldu. Mirasçısı çocukları Muhtar, İstanbul Boğazı’ndaki yalısı, Yeniköy’deki 2 evi, kira getirisi sağlayan 3 dairesi, yurt dışındaki gayrimenkulü ve banka mevduatından oluşan mal varlığını 3 çocuğuyla paylaşıyor. 66 yaşında hayatını kaybeden gazetecinin mirasçıları arasında şarkıcı Nilüfer ile evlat edindiği Ayşe Nazlı Yumlu’nun yanı sıra, eski eşi Deniz Uğur’dan olan biyolojik çocukları Mina Deniz ve Poyraz Deniz de bulunuyor. Servetin nasıl paylaşılacağı ise vasiyetnamenin eylül ayının ilk haftasında açıklanacak.

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