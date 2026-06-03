Türk televizyonlarında bir döneme damga vuran haber sunucusu Reha Muhtar, 66 yaşında Bodrum'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 28 Mayıs'ta fenalaşmasının ardından Bodrum'da bir hastaneye kaldırılan ve 'kalp yetmezliği' teşhisi konulan Muhtar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde gece yarısı yaşamını yitirdi.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Dr. Nevra Gülhan Görgülü, Muhtar’ın vefatına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Reha Muhtar, 28 Mayıs 2026 tarihinde hastanemize getirilmiştir. Yapılan tıbbi değerlendirmesinde, ileri derece kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve kontrolsüz şeker hastalığına bağlı metabolik dengesinin bozulduğu görülmüştür. Genel yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanan hastamızda çoklu organ yetmezliği gelişmiş ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 3 Haziran saat 02.15'te etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerini kullandı. ​​​​​​​





REHA MUHTAR KİMDİR?

Türk medyasının ve televizyonculuğunun en karakteristik isimlerinden biri olan gazeteci, yazar ve ana haber sunucusu Reha Muhtar, uzun yıllar boyunca kendine has sunum tarzı ve ses getiren programlarıyla Türkiye'nin hafızasında derin izler bırakmış bir isimdir. Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayata gözlerini yuman usta televizyoncu, Türk basınına kazandırdığı dinamizm ve alışılmışın dışındaki habercilik anlayışıyla modern televizyon tarihine damgasını vurmuştur.

21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul'da doğan Reha Muhtar, aslen Irak Türkmeni bir ailenin çocuğudur. Babasının Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde akademisyen olması nedeniyle eğitim hayatını Ankara'da sürdüren Muhtar, ilk ve orta öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamlamıştır. Ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun olarak medya sektöründeki profesyonel yolculuğunun temelini atmıştır.

Meslek hayatına ilk olarak 1980 yılında adım atan Muhtar, 1981 yılında Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda dış politika ve siyaset muhabirliği yaparak yazılı basında deneyim kazanmıştır. Ardından TRT bünyesine geçiş yapmış ve kurumun Atina muhabiri olarak Yunanistan'da görev almıştır. Atina'da gerçekleştirdiği başarılı muhabirlik dönemiyle adını geniş kitlelere duyuran gazeteci, Türkiye'ye döndükten sonra 1991 yılında, dönemin en popüler siyasi tartışma programlarından biri haline gelecek olan "Ateş Hattı" programını hazırlayıp sunmaya başlamıştır.

Televizyon kariyerinde asıl büyük kırılmayı 1996 yılında Show TV'ye geçerek yaşayan Reha Muhtar, burada hem ana haber bülteni sunuculuğunu hem de haber genel yayın yönetmenliğini üstlenmiştir. Show TV ekranlarında sürdürdüğü uzun soluklu dönemde, izleyiciyle kurduğu doğrudan diyaloglar, sorduğu sıra dışı sorular ve dramatik sunum tekniğiyle Türk ana haber haberciliğinde yeni bir ekol yaratmıştır. Kariyeri boyunca Kanal D, Star TV, ATV ve FOX gibi Türkiye'nin önde gelen pek çok televizyon kanalında farklı formatlarda programlar hazırlayan Muhtar; Milliyet, Akşam, Sabah ve Vatan gazetelerinde de uzun yıllar boyunca köşe yazarı olarak okuyucularıyla buluşmuştur.

Sadece bir haber sunucusu değil, aynı zamanda Türk televizyonculuğunda bir dönemin yayıncılık kodlarını belirleyen öncü bir figür olan Reha Muhtar, basın dünyasında bıraktığı derin izler ve ikonik yayıncılık mirasıyla anılmaktadır.