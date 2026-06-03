Bir döneme ana haber bültenlerindeki güçlü sunumuyla damga vuran Reha Muhtar, sağlıkla ilgili yaptığı uyarılarla dikkat çekmişti. Ünlü gazetecinin “Sağlık hayatta hiçbir şeyiniz kalmayabiliyor” sözleri sevenlerini derinden etkiledi.

REHA MUHTAR HAYATINI KAYBETTİ

Türk televizyon tarihinin en tanınan haber sunucularından biri olan Reha Muhtar, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uzun yıllar ana haber bültenlerinde “anchorman” olarak ekranlarda yer alan Muhtar, medya dünyasında iz bırakan isimler arasında gösteriliyordu.

2024’TEKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Usta gazetecinin vefatının ardından, 2024 yılında verdiği son röportajda sağlık hakkında yaptığı açıklamalar sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. Reha Muhtar’ın sözleri, özellikle sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.

“SAĞLIK HAYATTAKİ EN ÖNEMLİ ŞEY''

Son röportajında sağlık konusuna dikkat çeken Reha Muhtar, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sağlık, hayatta önemli bir şey. Sağlığınıza çok dikkat edin. ‘Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmayabiliyor.”