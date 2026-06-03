Edinilen bilgilere göre, dört gün önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Muhtar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberinin ardından, deneyimli televizyoncunun ölümünden önce verdiği son röportaj yeniden gündeme geldi. Röportajında hayatındaki değişimlere, yaşadığı hayal kırıklıklarına ve yalnızlık hissine değinen Muhtar'ın sözleri dikkat çekti.

"Her şey benim derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı." ifadelerini kullanan Muhtar, yaşadığı duygusal süreci samimi bir şekilde anlatmıştı.

Bir döneme damga vuran televizyon programları ve haber sunumlarıyla tanınan Reha Muhtar, Türk medya tarihinde iz bırakan isimlerden biri olarak hafızalarda yer almaya devam edecek.