Muhtar için Beşiktaş’taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları, eski çalışma arkadaşları, medya dünyasından isimler, bazı sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede Muhtar’ın tabutuna Beşiktaş forması örtülürken, önüne de fotoğrafı yerleştirildi.

Taziyeleri ise manevi kızı Ayşe Nazlı Yumlu ile çocukları Poyraz ve Mina kabul etti.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla birlikte Muhtar’ın naaşı Yeniköy Mezarlığı’na götürülerek burada defnedildi.