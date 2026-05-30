Bodrum'da yaşayan Reha Muhtar, önceki gün rahatsızlanması üzerine ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA 

Kalp yetmezliği teşhisi konulduğu belirtilen Muhtar'ın tedavisinin hastanenin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

 

