Bodrum'da yaşayan Reha Muhtar, önceki gün rahatsızlanması üzerine ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
YOĞUN BAKIMDA
Kalp yetmezliği teşhisi konulduğu belirtilen Muhtar'ın tedavisinin hastanenin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.
