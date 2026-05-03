Kazanması halinde Süper Lig’de üst üste 4. kez lig şampiyonluğuna ulaşacak olan Galatasaray, Samsun’da bozguna uğradı. Sarı-kırmızılılar, Samsunspor’a 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Maça hızlı başlayan Cimbom, 9’da Yunus Akgün ile golü bulup 1-0 öne geçti ama sonrasında işler yolunda gitmedi. 22’de Mouandilmadji, attığı golle eşitliği getirdi: 1-1. İlk devre bu skorla bitti. İkinci yarının ilk bölümünde etkili futbol oynayan Samsunspor, hız kesmedi.

BURUK’UN KÖTÜ SEZONU

57’de Ndiaye’nin şutu sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 2-1. 63’te Günay’ın kırmızı kart görmesiyle Cimbom, oyundan koptu. 71’de Mouandilmadji, kendisinin ikinci; Samsun’un üçüncü golünü attı. 82’de Ndiaye de duble yaptı ve skor 4-1’e geldi. Kalan dakikalarda Batuhan’ın kurtarışları farkın daha da artmasını engelledi. Bu yenilgiyle Okan Buruk’lu Galatasaray en fazla puan kaybettiği sezonu (5 B-4 M) yaşamış oldu. Kalan iki haftada iki puana ihtiyacı olan Cimbom, Antalya'yı yenerse haftaya tur atacak.