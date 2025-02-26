Hamas, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail’in Filistinli mahkumları serbest bırakması karşılığında İsrailli rehinelerin naaşlarının teslim edileceğini duyurdu.

Grup, bu sürecin İsrail’in anlaşmaya uymasını garanti altına alacak "yeni bir mekanizma" ile yürütüleceğini belirtti. Takasın gerçekleşeceği tarihin "uygun zamanda" açıklanacağını ifade eden Hamas, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin herhangi bir teklif almadığını da söyledi. Açıklamada, "Tüm aşamaları tamamlamak için ilerlemeye hazırız" ifadesine yer verildi.

Mısır’dan bir kaynak, Çarşamba günü arabulucuların, İsrail’in geçen cumartesi serbest bırakması gereken ancak sürecin durması nedeniyle hapiste kalan Filistinli mahkumların tahliyesi konusunda anlaşmaya vardığını aktardı. Kaynak, Hamas’ın, İsrailli rehinelerin naaşlarını da bu çerçevede teslim edeceğini bildirdi.