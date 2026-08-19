Tijjani Reijnders'ın yeni adresi belli oldu. Hollandalı orta saha, Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Qadsiah'a transfer oldu.

Suudi ekibinin Manchester City'e 61 milyon Euro bonservis bedeli verdiği öğrenildi. Reijnders'ın da yıllık 20 milyon Euro net maaş kazanacağı belirtildi.

GALATASARAY İLE DE ANILMIŞTI

Bilindiği üzere Galatasaray.da orta saha oyuncusunun şartlarını sormuş ve bir süre Hollandalı isimle ilgilenmişti. 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Manchester City formasıyla çıktığı 47 maçta 7 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.