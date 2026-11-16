Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Ludogorets forması giyen Deroy Duarte ile ilgilendiği öne sürüldü. Bulgar basınındaki haberlere göre bordo-mavililer, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer listesine aldı.

Haberlerde teknik direktör Thomas Reis'ın Duarte'yi kadrosunda görmek istediği belirtildi. Yönetimin de oyuncunun transferi için 2,5 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

BULGARİSTAN'DA GÖRÜŞME PLANI

Trabzonspor, Konferans Ligi'nin 4. haftasında 26 Kasım'da deplasmanda CSKA Sofya ile karşılaşacak. Bulgar basınındaki haberlerde, bordo-mavili yönetimin bu ziyaret sırasında Duarte'nin transferi için Ludogorets yöneticileriyle görüşme yapmasının planlandığı ifade edildi.

Yeşil Burun Adalı oyuncu, bu sezon Ludogorets formasıyla çıktığı 11 resmi maçta iki asist yaptı. Piyasa değeri 2,5 milyon euro olarak belirtilen Duarte'nin kulübüyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.