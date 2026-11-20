Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmadan da zaferle ayrılarak fırtına gibi esen Trabzonspor, 22 Kasım Pazar günü sahasında Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. Karadeniz temsilcisinin bu mücadeleden de 3 puanla ayrılması durumunda Teknik Direktör Thomas Reis, galibiyet serisini 7 maça çıkararak 21. yüzyılda Süper Lig'de üst üste bu başarıya imza atan seçkin yabancı teknik adamlar kulübüne katılacak.

Sabah Gazetesi'nin derlediği verilere göre; 21. yüzyılda Süper Lig tarihinde 7 ve üzeri galibiyet serisi yakalayan yabancı teknik direktörler arasında Türk futboluna damga vurmuş isimler yer alıyor. Bu özel başarıyı daha önce Mircea Lucescu (2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında), Christoph Daum (2003-2004), Slaven Bilic (2014-2015) ve son olarak Jose Mourinho (2024-2025) eldemişti. Yabancı teknik direktörler arasında en uzun galibiyet serisinin zirvesinde ise açık ara farkla merhum Christoph Daum bulunuyor. 70 yaşında hayata veda eden unutulmaz futbol adamı, 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe'nin başında üst üste tam 12 lig maçı kazanarak kırılması güç bir rekora imza atmıştı.

6. HAFTADAN BERİ HER ALANDA ZİRVEDE

Thomas Reis'ın göreve gelip ilk maçına çıktığı Süper Lig'in 6. haftasından bu yana ortaya koyduğu tablo, Trabzonspor'un sahadaki hakimiyetini rakamlarla da gözler önüne seriyor. Alman çalıştırıcının dokunuşuyla hem savunmada hem de hücumda bambaşka bir kimliğe bürünen bordo-mavililer, söz konusu periyotta ligin tüm istatistiklerinde zirveye yerleşti.

Trabzonspor, 6. haftadan itibaren geçen süreçte topladığı 18 puan ve aldığı 6 galibiyetle ligin en formda takımı olurken; 5 karşılaşmada kalesini gole kapatarak bu alanda da liderliği kimseye bırakmadı. Hücum üretkenliğinde de rakiplerine fark atan Karadeniz ekibi, ürettiği 30 net gol pozisyonuyla Süper Lig'in en tehlikeli takımı konumuna yükseldi.