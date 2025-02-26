Komisyonun yayımladığı ön bulgulara göre, Google’ın algoritmaları ülkedeki medya sektöründeki rekabeti bozuyor. Raporda, “Bu eşitsizlik, son 14 yılda Güney Afrika'daki medya endüstrisinin çöküşüne büyük katkı sağladı ve düzeltilmediği sürece olumsuz etkileri devam edecek” ifadeleri yer aldı.

GOOGLE'A 27 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT ÖNERİSİ

Komisyon, bu dengesizliği gidermek için Google’ın, önümüzdeki 3 ila 5 yıl boyunca Güney Afrika’daki haber kuruluşlarına yıllık yaklaşık 27,3 milyon dolar ödeme yapmasını önerdi. Ayrıca, medya kuruluşlarıyla daha adil bir yönlendirme trafiği paylaşımı sağlamak için algoritmalarında değişiklikler yapması gerektiği belirtildi.

Son değerlendirmelerin ardından nihai raporun 2025 yılı içinde yayımlanacağı ve ilgili tüm tarafların 7 Nisan’a kadar ek kanıt sunabileceği açıklandı.

GOOGLE İDDİALARI REDDETTİ

Google ise iddialara karşı çıkıyor. Şirket, raporu detaylı inceleyeceğini ancak haber yayıncılarından orantısız kazanç sağladığı iddiasına katılmadığını belirtti.

Google’ın açıklamasında, 2023 yılında Güney Afrikalı yayıncılara Google Arama ve Google Haberler üzerinden yaklaşık 350 milyon rand (yaklaşık 19 milyon dolar) değerinde yönlendirme trafiği sağlandığı, ancak haber sorgularının yanında gösterilen reklamlardan yalnızca 19 milyon rand (yaklaşık 1 milyon dolar) gelir elde edildiği ifade edildi.

TÜRKİYE'DE DE ALGORİTMA SORUNU VAR

Google’ın Ağustos 2024’te gerçekleştirdiği “çekirdek güncelleme” sonrası, Türkiye’deki birçok haber sitesi trafik kaybı yaşadı. Son 6 ayda yapılan algoritma değişiklikleri nedeniyle bazı haber sitelerinde yüzde 90’a varan ziyaretçi kaybı meydana geldi.

Özellikle Google Keşfet ve Google Haberler platformlarında Türkiye'deki haber sitelerinin görünürlüğü büyük ölçüde azaldı, bu durum sektörde Google’a yönelik eleştirileri artırdı.