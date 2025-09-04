Süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı faaliyeti ile iştigal eden bazı teşebbüslerin, çiğ süt satın aldıkları hayvancılık işletmelerini süt karşılığı yem uygulaması aracılığıyla baskı altına alındığı iddiasıyla Rekabet Kurulunca 39 firma hakkında soruşturma açılmasına karar verildi. Kararda, şunlar kaydedildi:

"GEÇİCİ TEDBİR KARARI"

"Ayrıca anılan karar ile nihai karara kadar yapılacak süt karşılığı yem uygulaması kapsamında üreticilere miktar ve/veya marka zorlamasının yapılmamasına ve Çiğ Süt Üretim Sözleşmesi’nde yer alan ilgili hükümlerin uygulanmasına yönelik geçici tedbir kararı alınmasına, söz konusu geçici tedbirlere uyulup uyulmadığının ve süt-yem ticaretinin 'Çiğ Süt Üretim Sözleşmesi'nde yer alan ilgili hükümlere uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin izlenebilmesi için Soruşturma Bildirimi’nin taraflara tebliğinden Kurulun nihai kararına kadar üç aylık dönemler halinde süt karşılığı yem satışına ilişkin süt alımını ve yem satışını gösterir faturaların ve söz konusu faturalar ile ilintili iade ve/veya ceza faturalarının alım yapılan taraflar özelinde ayrıştırılarak Rekabet Kurumu kayıtlarına sunulmasına ve geçici tedbirin pazarda etkin bir şekilde işlemesini teminen, çiğ süt üreticilerinin bilgilendirilmesi amacıyla yukarıda yer verilen geçici tedbir hükümlerinin soruşturma tarafı teşebbüslerce Soruşturma Bildirimi’nin tebliğinden itibaren bir ay içerisinde; Raportör Heyeti tarafından hazırlanacak ve Soruşturma Bildirimi ile gönderilecek bir bilgilendirme metni aracılığıyla, nihai çiğ süt üreticilerine ulaşacak şekilde, doğrudan veya dolaylı (kooperatif, birlik, müstahsil vb. aracılığıyla) olarak sunulması ve akabinde Rekabet Kurumuna tevsik edilmesine hükmedildi."