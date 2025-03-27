Rekabet Kurulu, Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi ile birlikte Destek Bilişim, Easycep, Getmobil ve HB Bilişim hakkında rekabet ihlali iddialarını incelemeye aldı.

SATIŞ FİYATLARINA MÜDAHALE İDDİASI

Kurul, Apple’ın, Türkiye’de satılan ürünlerin yeniden satış fiyatlarını belirleyerek 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğini araştırıyor. Bu süreçte, Apple'ın kampanya koşullarına ve geri alım pazarındaki fiyatlara da müdahale ettiği öne sürülüyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bilgisayar, tablet, cep telefonu, kulaklık ve aksesuarlar gibi teknolojik ürünlerin satış ve dağıtımında faaliyet gösteren Apple’ın, yeniden satıcıların satış fiyatına müdahale edip etmediği konusunda yapılan önaraştırma tamamlandı. Önaraştırma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda, Apple ve iş ortakları hakkında soruşturma açılmasına karar verildi."

HANGİ ŞİRKETLER SORUŞTURMA KAPSAMINDA?

Rekabet Kurulu, Apple ile birlikte şu şirketleri de mercek altına aldı:

Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret AŞ

Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ

Getmobil Teknoloji AŞ

HB Bilişim Teknolojileri Sanayi Tic. AŞ