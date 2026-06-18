Coca-Cola’nın satış noktalarındaki dolap ve raf uygulamalarına ilişkin yeni düzenlemeyle, rakip markalara ayrılan alanın artırılarak yüzde 35 seviyesine çıkarıldığı aktarıldı.

Rekabet Haber'de yer alan habere göre, Coca-Cola dolaplarında rakiplere ayrılan alan yüzde 35’e çıktı. Satış noktaları artık tek bir markaya bağımlı kalmayacak, rakiplerin bulunurluğu artacak.

Esnaf tüketiciye yok demeyecek, o alana hangi ürünü koymak isterse o ürünü koyacak. Coca Cola buna karışmayacak.

Üstelik satış noktalarına dolap verilmesi; tabela, tente ve raf destekleri de ürün alım şartına bağlanmayacak. Bu yeni dönem, özellikle yerel üreticilerin dolaplarda yer bulması ve esnafın ürün çeşitliliğini artırması için de tarihi bir fırsat sunacak.

Yeni düzenlemeyle bakkal, büfe, market ve restoranlar artık Coca-Cola’dan destek almak için zorunlu ürün kotasını doldurmak zorunda kalmayacak. Bu destekler rakip ürün satmama şartına bağlanamayacak. Esnaf, müşteri talebine göre dolabını ve dükkanını çok daha özgürce yönetecek ve kazancını artırmış olacak.

RAKİP OLMASA DA RAF BOŞ KALACAK

Soğutucularda rakiplere ayrılan %35’lik bölüm, dikey bir separatör ve etiketlerle ayrılacak. Satış noktasında rakip ürün bulunmaması halinde ise bu bölüm boş bırakılacak. Coca-Cola bu alana kendi ürününü koyarak alanı işgal edemeyecek. Bu kural, esnafın alternatif markaları rahatça satabilmesi ve tekelleşmenin önüne geçilmesi için bir güvence olacak.

Ulusal ve yerel rakipler, kendilerine ayrılan bu bölümde kendi fiyat etiketlerini serbestçe kullanabilecek. Rakip ürünlerin görünürlüğünü engelleyecek hiçbir kaplama ya da benzeri materyal kullanılamayacak.

Bayilere sağlanan indirimler, ürün kategorileri arasında bağlantı kurulmadan objektif kriterlere göre belirlenecek. Su ve sodada bedelsiz ürün verilmeyecek.