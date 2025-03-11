Rekabet Kurulu, aralarında Teknosa'nın da bulunduğu bazı teknoloji perakendecileri ile bir tedarikçi hakkında soruşturma açtı. Soruşturma, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesi kapsamında rekabetin engellenip engellenmediğini tespit etmek için başlatıldı.

NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Söz konusu madde, belirli bir mal veya hizmet piyasasında rekabetin engellenmesi, bozulması veya kısıtlanmasıyla ilgili düzenlemeleri kapsıyor. Rekabet Kurulu, bu şirketlerin piyasada haksız rekabet koşulları yaratıp yaratmadığını tespit etmek için detaylı bir inceleme yürütecek.

Soruşturma, sektördeki rekabeti koruma amacı taşırken, aynı zamanda tüketicilerin daha adil fiyatlarla hizmet alabilmelerini sağlamayı hedefliyor. Bu gelişme, teknoloji perakendeciliği sektöründe önemli bir dönemeç olabilir.

Teknosa tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, soruşturma kararının şirkete bildirildiği duyuruldu. Açıklamada, "Rekabet Kurumu’nun soruşturma başlatması, ilgili şirketlerin kanunu ihlal ettiği veya cezai yaptırımla karşı karşıya kalacağı anlamına gelmez" ifadelerine yer verildi.

Süreçle ilgili gelişmelerin, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.