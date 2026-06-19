Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan resmi açıklamaya göre, Uber Technologies Inc.'in Getir Perakende Lojistik A.Ş.’ye ait belirli faaliyet kollarını devralmasına yönelik başvuru onaylandı. Kurulun kararı, Uber tarafından sunulan kapsamlı bir taahhüt paketi çerçevesinde şekillendi.

500 MİLYON DOLARLIK YATIRIM TAAHHÜDÜ

Resmi açıklamada, devralma işleminin onaylanması karşılığında Uber'in Türkiye pazarında toplam 500 milyon dolar tutarında bir yatırım gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği belirtildi. Bu yatırım paketi, kararın onay almasındaki temel unsurlardan biri olarak öne çıktı.

İSTİHDAM VE DİJİTAL ALTYAPI HEDEFLERİ

Rekabet Kurumu, söz konusu 500 milyon dolarlık yatırımın Türkiye'de yüksek nitelikli istihdamı desteklemesinin beklendiğini vurguladı. Bunun yanı sıra, planlanan yatırımların yerel mühendislik kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlaması ve Türkiye'nin dijital teknoloji altyapısını güçlendirmesi öngörülüyor.

GETİR'İN İKİ ÖNEMLİ FAALİYET ALANI UBER'E GEÇİYOR

Onaylanan işlem kapsamında Getir’in iki ana faaliyet alanı tamamen Uber'in kontrolüne devredilecek. Uber tarafından tek kontrol altında yönetilecek iş kolları şu şekildedir:

-Çevrimiçi yemek siparişi ve teslimatı hizmetleri iş kolu,

-Çevrimiçi hızlı tüketim malları siparişi ve teslimatı faaliyetleri.

GEREKÇELİ KARAR İLERLEYEN DÖNEMDE AÇIKLANACAK

Rekabet Kurumu, taraflar arasındaki bu devralma işlemine ve onay şartlarına ilişkin ayrıntılı gerekçeli kararın yasal sürecin ardından kurumun resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.