Rekabet Kurulu, atıştırmalık sektörünün en güçlü markalarından Haribo hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Ön incelemede elde edilen bulgular, şirketin pazardaki hakim konumunu kullanarak rakiplerini dışladığı yönünde ciddi şüpheler doğurdu. PAZAR HAKİMİYETİ SORGULANIYOR Yumuşak şeker pazarında yüksek paya sahip olan Haribo’nun, satış noktalarındaki uygulamaları nedeniyle rekabet kurallarını ihlal edip etmediği araştırılacak. Kurul, özellikle perakende noktalarındaki görünürlük ve raf düzenlemelerine odaklanacak. RAF STANT DÜZENLERİ MERCEK ALTINDA Soruşturma kapsamında, Haribo’nun rakip ürünlerin raflardan kaldırılması ya da geri plana itilmesine yönelik uygulamalarda bulunup bulunmadığı değerlendirilecek. Ayrıca stant ve raf yerleşimlerinin Haribo lehine, rakipler aleyhine düzenlenip düzenlenmediği de mercek altında. İSKONTO TEŞVİK İMKANLARI İNCDELENİYOR Kurul, satış noktalarına sağlanan ek avantajları da inceleyecek. Haribo’nun, rakip ürünlerin satışını sınırlamak karşılığında indirim, bedelsiz ürün veya çeşitli destekler sunup sunmadığı araştırılacak. Ürünlerin kasa önü ve yüksek görünürlük alanlarında konumlandırılması yoluyla rakiplerin dışlanıp dışlanmadığı da soruşturmanın önemli başlıklarından biri olacak. AMAÇ: PAZARA HAKİM OLMAK MI? İndirim ve prim uygulamalarıyla satış noktalarında yalnızca Haribo ürünlerinin öne çıkarılmasının hedeflenip hedeflenmediği de incelenecek.

