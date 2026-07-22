Tekfen Holding’in ortaklık yapısında kritik bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurumu, Can Holding bünyesinde bulunan yüzde 42,8 oranındaki Tekfen hissesinin, OYAK’ın da hissedarları arasında yer aldığı Hollanda menşeli ON Investment BV şirketine devredilmesi talebini onayladı. Bu kararla, Tekfen'in mülkiyet yapısındaki dönüşüm aşamasında önemli bir yasal eşik aşılmış oldu.

OYAK VE GTS İNVESTMENTS ORTAKLIĞI

Hollanda ticaret sicili kayıtlarına yansıyan bilgilere göre, hisseleri devralan ON Investment BV şirketinin arkasında iki güçlü yapı bulunuyor. Şirkette Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) yanı sıra, Nakkaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Öztürk'e ait olan GTS Investments BV firmasının da payı yer alıyor.

DİĞER BÜYÜK PAY İÇİN DE SATIŞ SÖZLŞEMESİ İMZLANMIŞTI

Tekfen’deki hareketlilik yalnızca Can Holding hisseleriyle sınırlı değil. Şirketin bir diğer ana hissedarı konumundaki ARY Holding de sahip olduğu yüzde 32,08’lik payın devri amacıyla Libco İnşaat ile daha önce bir satış sözleşmesi imzalamıştı.

HİSSELER TMSF DENETİMİNDEYDİ

Devre konu olan Can Holding payları yakın geçmişte adli ve idari bir sürece konu olmuştu. 11 Eylül 2025 tarihinde başlatılan bir soruşturma çerçevesinde, Can Holding’in Tekfen’deki söz konusu yüzde 42,8'lik hisselerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmuştu.

Rekabet Kurumu’nun verdiği bu onayın ardından, Tekfen Holding’in hisse devri işlemlerinin yasal prosedürler doğrultusunda tamamlanması ve şirketin yeni ortaklık yapısının önümüzdeki dönemde resmileşmesi bekleniyor.