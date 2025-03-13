Ciner Grubu şirketlerinden Park Holding, medya yatırımlarını sonlandırma kararı almış ve Ciner Yayın Holding'in satışı için Can Grubu ile anlaşmaya varmıştı.



Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi kanalların yer aldığı yayın grubunun devir işlemleri için Rekabet Kurumu'ndan onay beklenirken, beklenen haber bugün geldi.

SATIŞ BEDELİ 800 MİLYON DOLAR CİVARINDA



Son yıllarda medya sektöründeki en büyük devir işlemlerinden biri yaklaşık 800 milyon dolar bedel ile tamamlanacak. Devir işlemleri sonrasında, Can Grubu’nun medya yatırımları Mehmet Kenan Tekdağ tarafından yönetilecek.



Can Grubu, varılan anlaşma sonrasında yaptığı açıklamada, "Park Grubu’nun saygın iş anlayışına teşekkür ederiz. Medya sektöründeki yatırımlarımızı Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Kenan Tekdağ tek yetkili olarak yönetecektir" ifadelerine yer verilmişti.