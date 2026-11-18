Rekabet Kurumu, PlayStation'ın üreticisi Sony hakkında dijital oyun ve oyun içi içerik satışlarındaki uygulamaları nedeniyle soruşturma başlattı. Şirketin yüksek komisyonlarla fiyatları artırıp artırmadığı ve kendi mağazası dışındaki satış kanallarını kısıtlayıp kısıtlamadığı araştırılacak.

DİJİTAL VE KUTULU OYUNLARIN FİYAT FARKI İNCELENECEK

İncelemenin önemli başlıklarından biri, PlayStation'ın dijital mağazasında uygulanan komisyon oranları olacak. Kurum, Sony'nin dijital oyun satışlarından aldığı komisyonların aşırı düzeyde olup olmadığını ve oyun fiyatlarına nasıl yansıdığını değerlendirecek.

Bazı oyunların dijital sürümlerinin fiziksel kutulu sürümlerinden daha yüksek fiyatlarla satılması da araştırılacak konular arasında yer alıyor.

ALTERNATİF SATIŞ KANALLARINA KISITLAMA İDDİASI

Soruşturmanın diğer ayağında, dijital oyunların ve oyun içi içeriklerin Sony'nin kendi mağazası dışındaki platformlarda satışının kısıtlanıp kısıtlanmadığı incelenecek. Alternatif mağazaların pazara girişinin engellenip engellenmediği de değerlendirilecek.

Oyun geliştiricileri ve yayıncılarına yönelik olası kısıtlamalar da soruşturma kapsamında bulunuyor. Sony'nin, oyun üreticilerinin alternatif satış kanallarını kullanmasını zorlaştırıp zorlaştırmadığı ve oyuncuların daha uygun fiyatlı seçeneklere ulaşmasını engelleyip engellemediği araştırılacak.

Soruşturma sonucunda rekabet ihlali tespit edilmesi halinde Sony hakkında yaptırım uygulanması gündeme gelebilecek. Soruşturma açılması, şirketin rekabet kurallarını ihlal ettiğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor.