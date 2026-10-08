Rekabet Kurumu, 27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında aldığı birleşme ve devralma kararlarını internet sitesinde yayımladı. Listede küresel ölçekte faaliyet gösteren şirketlerin yanı sıra Türkiye pazarında tanınan markaları ilgilendiren devir ve ortaklık işlemleri yer aldı.

Gıda sektöründe Little Caesars markasıyla Türkiye'de yürütülen faaliyetlere özgülenmiş işletme ile bu işletmeye ait maddi ve maddi olmayan varlıkların, Mehmet Dinçerler tarafından kontrol edilen Bake and Blend Gıda Ticaret AŞ tarafından devralınmasına onay verildi. Ev gereçleri sektöründe ise Jumbo Ev Gereçleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ortak kontrolü, Göksel Gümüşdağ'a ait Gümüşdağ Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Sena Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralındı.

Turizm sektöründe MP Hotel Management Turizm İnşaat Yatırım Ticaret AŞ tarafından kiralama yoluyla işletilen Senses Hotel, Labranda Alantur, Labranda Lebedos Princess, Labranda Mares Marmaris ve Labranda TMT isimli otellerin işletilmesine ilişkin hakların, kiralama sözleşmesi yoluyla TBC Seyahat Acenteliği ve Turizm AŞ'ye devrine izin verildi. Ambalaj sektöründe ise İmaj Baskı Ambalaj Matbaacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolü Polinas Plastik Sanayii ve Ticareti AŞ'ye geçti.

SİKA'NIN AKKİM ALIMINA KOŞULLU ONAY

Listede tek koşullu onay kimya sektöründen çıktı. Sika AG tarafından Akkim Yapı Kimyasalları, Akfix Kimya Lojistik Hizmetleri, Akde Kimya Sanayi ve Akkim Europe S.R.L şirketlerinin tek kontrolünün devralınması işlemine Kurul tarafından koşullu olarak izin verildi.

Uluslararası alanda SABIC Europe B.V.'nin tek kontrolü AEQUITA Management SE tarafından kontrol edilen AEQH38 GmbH'ye geçti. Volkswagen Grubu bünyesindeki Everllence SE'nin ortak kontrolü Bain Capital Investors tarafından devralındı. Rheinmetall Automotive AG'nin pay ve oy hakları AEQUITA Management SE kontrolündeki AEQH40 GmbH tarafından devralınırken, Nagarro SE'nin paylarının tamamı Persistent Systems Limited iştiraki Galaxy Germany Holding aracılığıyla bünyeye katıldı. Rekabet Kurumu'nun bu kararları, ilgili sektörlerdeki pazar paylaşımlarını ve yapıları önümüzdeki dönemde şekillendirecek.