Rekabet Kurumu, otomotiv yan sanayinde çalışan istihdamına ilişkin rekabet kısıtlamalarına yönelik ciddi bir inceleme başlattı.

Ön araştırma sonuçlarına göre, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin birbirlerinin çalışanlarını işe almayacağına dair centilmenlik anlaşmaları yapmış olabileceği değerlendiriliyor.

"ÇALIŞANLAR BAŞAŞA ŞEKLİ AYRILMAK ZORUNDA KALMIŞ OLABİLİR"

Soruşturma kapsamında 37 şirket ile iki sektör kuruluşu incelenecek. İnceleme altındaki kurumlar arasında Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği ve Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Örgütlenmiş Sanayi Bölgesi bulunuyor.

Assan Hanil, Autoliv, Denso, Farplas, Tırsan, Toyota Boshoku ve Toyotetsu da soruşturmada hedeflenen şirketler arasında yer alıyor.

Rakip şirketlerin aynı çalışan için rekabet etmemeye yönelik anlaşmaların, çalışanların iş değiştirme, daha yüksek ücret alma veya daha iyi koşullar sunan rakip şirketlere geçme imkânını kısıtladığı belirtiliyor.

İncelemede şirketlerin sadece çalışan transferleri konusunda değil, ücretler ve diğer çalışma koşullarına ilişkin bilgileri de birbirleriyle paylaşmış olabileceği iddiası da ele alınacak.

Bir firmadan ayrılan çalışanların aynı sektördeki başka şirketlerden iş teklifi alma veya daha iyi koşullarda çalışma imkânlarının etkilenip etkilenmediği de soruşturulacak.

Çalışanın mesleki deneyimine uygun başka bir şirkete geçmek yerine farklı bir sektöre yönelmek zorunda kalmış olabileceği ihtimali de inceleme kapsamında değerlendirilecek.