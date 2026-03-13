Reklamcılıkta Bir Döneme Damga Vurdu

1953 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan eyaletinde dünyaya gelen Alinur Velidedeoğlu, çocukluk yıllarının ardından Türkiye’ye dönerek kariyerine reklamcılık alanında adım attı. İstanbul Reklam’ın animasyon departmanında başlayan meslek hayatı, kısa sürede sektörün en önemli yaratıcı isimlerinden biri haline gelmesini sağladı.

1973 yılında Ünver Oral ve Yiğit Şardan ile birlikte Güzel Sanatlar Reklam Ajansını kuran Velidedeoğlu, Türkiye’de modern reklamcılık anlayışının şekillenmesinde önemli rol oynadı. Ajans, döneminin en yenilikçi kampanyalarına imza atarak reklam dünyasında bir ekol olarak anılmaya başladı.

Unutulmaz Reklam Kampanyalarına İmza Attı

Velidedeoğlu’nun adı, Türkiye’de geniş kitlelere ulaşan birçok önemli reklam kampanyasıyla birlikte anıldı.

Garanti Bankası’nın “Paramatik” kampanyaları , 1990’lı yıllarda ATM kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen sade ve etkili anlatımıyla dikkat çekti.

Akbank’ın “Akbanklı olmak ayrıcalıktır” dönemi nde hazırlanan televizyon reklamlarının kreatif süreçlerinde yer aldı.

Beko’nun ev teknolojileri reklamları , markanın Türkiye’de geniş bir bilinirlik kazanmasına katkı sağladı.

Efes Pilsen için hazırlanan genç ve dinamik kampanyalar, bira reklamcılığının popülerleştiği döneme damga vurdu.

Turkcell’in ilk dönem marka iletişimi nde yer alan çalışmalar, mobil iletişimin yeni yeni yaygınlaştığı yıllarda dikkat çekti.

Koç Grubu’nun kurumsal reklamlarında da yaratıcı ekip içinde yer aldı.

Reklam Jingle’larıyla Hafızalara Kazındı

Alinur Velidedeoğlu yalnızca bir reklamcı değil, aynı zamanda müzik ve beste alanında da üretken bir isimdi. Hazırladığı jingle’lar ve sloganlar, yıllarca hafızalardan silinmeyen kampanyaların temelini oluşturdu. Görsel anlatımı güçlü reklam filmleriyle de sektörde özgün bir dil yarattı.

Medya ve Sinema Alanında da Çalıştı

Reklamcılıkla sınırlı kalmayan Velidedeoğlu, 1998 yılında kurduğu DFH Network ile medya girişimciliğine adım attı. Bu platform aracılığıyla Kuzey Amerika’daki Türk diasporasına televizyon yayınları ulaştırarak önemli bir boşluğu doldurdu.

Aynı zamanda film yapımcılığıyla da ilgilenen Velidedeoğlu, The Ottoman Lieutenant, Harvard Man ve Black & White gibi uluslararası yapımlarda yapımcı olarak yer aldı.

Köklü Bir Ailenin Üyesiydi

Alinur Velidedeoğlu, Türkiye’nin hukuk tarihinde önemli bir yere sahip olan Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun torunu olarak biliniyordu. 1961 Anayasası’nın hazırlanmasındaki rolü ve akademik çalışmalarıyla tanınan Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Türk hukuk dünyasının en saygın isimleri arasında yer alıyordu.

Alinur Velidedeoğlu Kimdir?

1953 yılında Michigan’da dünyaya gelen Alinur Velidedeoğlu, küçük yaşlarda Türkiye’ye döndü ve disiplinli bir aile ortamında büyüdü. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nden mezun olan Velidedeoğlu, kariyerini reklamcılık alanında sürdürdü.

Uzun yıllar Güzel Sanatlar – Saatchi & Saatchi bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yaratıcı Bölüm Başkanlığı görevlerini üstlenen Velidedeoğlu, Türkiye’nin en büyük reklam ve iletişim kuruluşlarından birinin yönetiminde yer aldı.