Esra ALUS

İstanbul’un en prestijli noktalarından biri olan Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’nde bir reklam panosunun önünü kapattığı gerekçesiyle ağacın kesilmesi tepki topladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, reklam panosunun görünürlüğünü engellediği öne sürülen ağacın kesildiği görülürken, vatandaşlar duruma sert tepki gösterdi.

SORUMLULAR BULUNSUN

Tepkilerin odağında ise reklam alanını kiralayan firma ile ağacın kesilmesine izin verdiği iddia edilen mülk sahibi yer aldı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Sırf reklam alanı görünsün diye kocaman ağacı kesip attılar. Burası Türkiye’nin en gözde caddelerinden biri. Suçlu reklamı veren mi, ağacı kestiren mi? Daha uygun bir yere reklam panosu konulamaz mıydı?”

Vatandaşlar, sorumlular hakkında işlem yapılmasını isterken, ağacın hangi gerekçeyle kesildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ağaç kesildi, pano göründü

Kesim yapıldığı sırada Abdi İpekçi Caddesi’nden geçen çevreye duyarlı yurttaşlar can yakıcı görüntüler kaydetti. Ağaç yerle bir edildi, reklam panosu ortaya çıktı.