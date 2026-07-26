Microsoft, Xbox ekosisteminde dengeleri değiştirecek radikal bir adımı hayata geçirdi. Ücretli bir Xbox Cloud Gaming aboneliğine ihtiyaç duymadan, bulut üzerinden oyun oynamayı mümkün kılan reklam destekli yeni model Xbox Insider kullanıcılarıyla buluştu.

Belirli cihaz ve bölgelerde erişime açılan bu sistem sayesinde oyuncular, halihazırda dijital olarak sahip oldukları seçili oyunları herhangi bir abonelik ücreti ödemeden yayınlayabiliyor.

OYUNU BÖLMEYECEK

Oyuncuların en çok merak ettiği "oyun içi reklam" endişesine net bir yanıt veren Microsoft, reklamların yalnızca oyun oturumu başlamadan önce gösterileceğini ve oyun esnasında akışı bölen herhangi bir kesinti yaşanmayacağını açıkladı.

Ücretli bir aboneliğe ihtiyaç duyulmadan, yalnızca standart bir Xbox hesabıyla kullanılabilen sistemde her bir yayın oturumu en fazla 1 saat ile sınırlandırılıyor. Süresi dolan kullanıcılar ise yeni bir reklam izleyerek oturumlarını yenileyebiliyor. Öte yandan bu model zorunlu tutulmuyor; ücretli aboneler reklamsız bulut deneyimini sürdürürken, dileyen oyuncular oyunları cihazlarına indirerek yerel olarak oynama seçeneğini koruyor.

ESKİ KONSOLLAR İÇİN YENİ İMKAN

Yeni bulut oyun modeli, oyunların uzaktaki Microsoft sunucularında işlenip görüntü olarak aktarılması sayesinde özellikle yüksek donanıma sahip olmayan veya eski nesil cihaz kullanan oyunculara büyük bir esneklik sağlıyor.

Bu teknoloji sayesinde Xbox One sahipleri, donanımlarının normalde yetmediği Xbox Series X|S için özel geliştirilmiş yapımları rahatlıkla oynayabiliyor. Benzer şekilde, yüksek performanslı bilgisayarı bulunmayan kullanıcılar da desteklenen akıllı televizyon, tablet ve Windows PC’ler üzerinden oyun keyfini kesintisiz bir şekilde sürdürebiliyor.

İlk olarak 2025’in sonlarında şirket bünyesinde yaklaşık 2 dakikalık reklam süreleriyle test edilen proje, oyunculardan gelecek geri bildirimlerle şekillenecek.