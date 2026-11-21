Dizi sektöründe yaşanan reklam gelirleri krizi giderek derinleşiyor. Reklam bütçelerindeki daralma, televizyon yapımlarının maliyetlerini de etkilemeye başladı. Daha önce bazı dizilerle başlayan ücret indirimi uygulaması genişleyerek yeni yapımlara da yayıldı. Son olarak dört dizi için yüzde 15 indirim kararı alındı.

DİZİLERDE YÜZDE 15 İNDİRİM DÖNEMİ

Sezon başında bütçe artışı yapılmayan ilk yapımın “Teşkilat” dizisi olduğu belirtilirken reklam gelirlerindeki düşüşün etkisiyle indirim uygulaması farklı projelere de taşındı. Sektörde yaşanan daralma, yapım şirketlerinin bütçe planlamalarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

AY YAPIM'DAN DÖRT DİZİ İÇİN KARAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ay Yapım, dün itibarıyla “Sevdiğim Sensin”, “Ömür Usta” ve “Başkalarının Hayatı” dizilerinin ekiplerine yüzde 15 ücret indirimi uygulanacağını bildirdi.

İndirim kararı yalnızca ekranlarda yayınlanan yapımlarla sınırlı kalmadı. Kanal D ekranlarında yayınlanması planlanan “Susuz Yaz” dizisinin ekibiyle daha önce anlaşılan ücretlerde de yüzde 15 indirime gidildi.

SUSUZ YAZ ARALIK AYINDA BAŞLAYACAK

Adana'da çekimleri gerçekleştirilen “Susuz Yaz” dizisinin aralık ayının başında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Böylece henüz yayın hayatına başlamamış olan yapım da sektördeki reklam gelirleri kaynaklı bütçe daralmasından etkilenmiş oldu.