Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet siteleri ile Instagram ve Facebook üzerinden yapılan fal, medyumluk ve büyü hizmetlerine yönelik reklamların durdurulmasına karar verdi.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, vatandaşların korkularını ve batıl inançlarını istismar eden tanıtımların incelemeye alındığını belirtti. Kurulun 2026/1564 sayılı dosya kapsamında yaptığı incelemede, söz konusu tanıtımların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelik taşıdığı tespit edildi.

“TANITIMLARA İZİN VERMİYORUZ”

Kaplan, reklamların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61'inci maddesine aykırı bulunduğunu bildirdi. Reklamların durdurulması kararının aynı kanunun 63'üncü ve 77/12'nci maddeleri uyarınca verildiğini aktardı.

Kaplan, “Vatandaşlarımızın korku, maneviyat ve batıl inançlarını ticari kazanç amacıyla istismar eden tanıtımlara izin vermiyoruz” ifadelerini kullandı.