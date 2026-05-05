Şehrin işlek noktalarında daha önce yer alan düşük bütçeli tatil, SUV araç ve hazır gıda reklamlarının yerini, ulusal müze duyuruları ve kültürel etkinlik ilanları aldı. Belediye yönetimi, bu adımın Amsterdam’ın 2050 yılına kadar karbon nötr bir şehir olma ve yerel halkın et tüketimini yarıya indirme hedefleriyle doğrudan uyumlu olduğunu açıkladı.

SİYASİ TARAFLARDAN DESTEK

Belediye meclisindeki siyasi gruplar, alınan kararı iklim politikalarıyla gerekçelendiriyor. Sol Yeşil Partisi’nden Anneke Veenhoff, iklim hedeflerini benimseyen bir belediyenin, bu politikalara aykırı ürünlere reklam alanı kiralamasının çelişkili olduğunu belirtti. Hayvan Hakları Partisi’nden Anke Bakker ise uygulamanın bireysel özgürlükleri kısıtlamadığını, aksine büyük şirketlerin yarattığı tüketim baskısını azaltarak daha tarafsız bir seçim ortamı oluşturduğunu savundu.

Haberde paylaşılan verilere göre, et reklamlarının Amsterdam’ın toplam açık hava reklam pazarındaki payı yüzde 0,1 seviyesindeyken, fosil yakıt odaklı ürünlerin payı yüzde 4 civarında seyrediyordu.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN TEPKİ

Karar, ilgili endüstri temsilcileri tarafından eleştiriyle karşılandı. Hollanda Et Birliği, etin temel bir besin maddesi olduğunu belirterek, uygulamanın tüketici tercihlerini yönlendirmeye yönelik "istenmeyen bir müdahale" olduğunu ifade etti. Seyahat acenteleri ve tur operatörleri birliği ise uçak seyahati içeren tatil reklamlarının yasaklanmasının, şirketlerin ticari özgürlüklerine yönelik orantısız bir adım olduğunu savundu.

DİĞER ŞEHİRLERDE YASAKLAR GENİŞLİYOR

Amsterdam bu uygulamada yalnız değil. Hollanda'nın Haarlem şehri 2022'de başlattığı et reklamı yasağını 2024 itibarıyla yürürlüğe koymuştu. Utrecht ve Nijmegen gibi şehirler de benzer kısıtlamaları hayata geçirirken; dünya genelinde Edinburgh, Stockholm ve Floransa gibi merkezler fosil yakıt reklamlarına karşı adım atıyor.