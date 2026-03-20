Kaza, Bursa-Ankara kara yolu İnegöl geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki İmran S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarında bulunan reklam panosuna şiddetle çarptı
Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta bulunan 3 genç sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü İmran S. (18), Mert C. (19) ve Aslan D. (20) sağlık ekiplerine teslim edildi.
BİR GENÇ KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 20 yaşındaki Aslan D.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar İmran S. ve Mert C. ise ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Aslan D.'nin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerindeki incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.