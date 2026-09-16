YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, şu soruları yöneltti: “Son 5 yılda THY, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, BOTAŞ ve kamu sermayesinin çoğunluğuna sahip diğer şirketler tarafından televizyon kanallarına aktarılan reklam ve tanıtım bütçelerinin kurum ve kanal bazında yıllık dağılımı nedir? Reklam ve tanıtım bütçeleri belirlenirken hangi objektif kriterler esas alınmaktadır? Reyting, erişim, hedef kitle, maliyet-etkinlik analizi ve bağımsız medya planlama raporları dikkate alınmakta mıdır?”

ŞİMŞEK’TEN YANIT

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıklarının TBMM ile Sayıştay denetimine tabi olduklarını bildirdi.

Daha sonra da bu konuda Ziraat Bankası, Halk Bankası ile Vakıfbank’tan gelen ortak yanıtı paylaştı. Yanıtta, “Bununla birlikte, kamuya açıklanan banka finansal tabloları, denetim raporları ve faaliyet raporlarında yer alan veriler haricinde talep edilen detay bilgiler, Bankacılık Kanunu’nun 73 ve 159. maddeleri kapsamında banka ve müşteri sırrı olarak mütalaa edildiğinden paylaşılması mümkün bulunmamaktadır” denildi.

6 ayda reklama 5 milyar harcadılar

Bankaların 30 Haziran 2026 döneminde sona eren hesap dönemine yönelik mali tablolara göre, Vakıflar Bankası’nın 1 milyar 831 milyon lira, Halk Bankası’nın ise 1 milyar 553 milyon lira reklam harcamasına imza attığı Ocak-Haziran 2026 döneminde Ziraat Bankası’nın da 1.5 milyar liradan fazla reklam ve ilan harcaması gerçekleştirdiği belirlendi.