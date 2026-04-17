Salı günü Şanlıurfa, çarşamba günü Kahramanmaraş'da okullara yönelik düzenlenen silahlı saldırılar toplumda büyük bir infiale neden oldu.



Kahramanmaraş'taki saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara ve 9 öğrenci yaşamını yitirirken, iki saldırıdaki toplam yaralı sayısı 32 oldu. Peş peşe meydana gelen saldırıların arkasındaki neden tartışma konusu olurken, şiddet içerikli bilgisayar oyunları ve televizyon dizilerinin bu duruma neden olduğu iddialarının ardından peş peşe diziler yayın akışından kaldırıldı.





SENARYOLARDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLECEK



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, reklam veren şirketlerin söz konusu olayların ardından şiddet ve silah içerikli yapımlara reklam vermeyi durdurma kararının ardından yapımcılar dizi senaryolarında değişikliğe gitme kararı aldı.





Şu anda yayınlanan özellikle Yeraltı, Eşref Tek, A.B.İ. ve Taşacak Bu Deniz gibi 'suç ve şiddet' kategorisinde yer alan dizilerin yeni bölümleri yayın akışından çıkarılırken, dizilerdeki şiddet sahnelerinin törpülenmesi amacıyla bu hafta senaryo değişikliğine gidilecek.



'REKLAM VERMEYİ DURDURACAĞIZ'



Yapı Kredi Kurumsal İletişimden Sorumlu Direktörü Arda Öztaşkın, yaşanan olayların ardından reklam politikalarında değişikliğe gideceklerini belirterek, artık şiddet içerikli dizilere reklam vermeyeceklerini duyurdu.







