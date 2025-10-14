Türkiye’nin en popüler oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, uzun süredir yüzü olduğu ünlü bir jean markasıyla rekor bir reklam anlaşması imzaladı. Tatlıtuğ’un alacağı 44 milyon TL, sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Kariyerine mankenlikle başlayan ve oyunculukta büyük başarılar elde eden Kıvanç Tatlıtuğ, 2027 yılına kadar sürecek yeni reklam anlaşmasıyla yine gündeme geldi. Ünlü oyuncu, yıllardır temsil ettiği jean markasıyla rekor bir ücret karşılığında iş birliğini yeniledi.

44 M İLYON TL'LİK BİR REKLAM ANLAŞMASI

Tatlıtuğ, yüksek marka değeri ve güvenilirliği sayesinde Türkiye’de ve uluslararası arenada en etkili ve pahalı reklam yüzlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yeni anlaşma kapsamında alacağı 44 milyon TL, 2025 yılı asgari ücretinin neredeyse 2.000 katına denk geliyor ve bir asgari ücretlinin yaklaşık 166 yıl çalışmasına eşdeğer.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda bazı kullanıcılar, bu bütçelerin ünlülere değil toplumsal alanlara harcanması gerektiğini savunurken, bazıları ise yüksek reklam gelirlerini eleştirdi.