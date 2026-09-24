Tasarruf finansman şirketleri ve yatırım fonlarına yönelik soruşturmalar sürerken, bu kuruluşların reklamlarında yer alan tanınmış isimlerin hukuki sorumluluğu da gündeme geldi.

Tasarruf finansman şirketlerinin yanıltıcı tanıtımlarında yer alan tanınmış isimlerin hukuki sorumluluğuna dikkat çeken Tüketiciler Birliği Başkanı ve hukukçu Hasan Oğuz Altınkaynak, gerçeğe aykırı güvence veren ünlü isimlerin, elde edilecek delillere göre tazminat ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

"ÜNLÜLERE TAZMİNAT DOĞABİLİR"

Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'a konuşan Tüketiciler Birliği Başkanı Hukukçu Hasan Oğuz Altınkaynak, reklamlarda oynayan oyuncuların hukuki sorumluluğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

-Oyuncunun gerçeğe aykırı vaatleri bilerek kullanması ve mağdurların sisteme katılmasına bilinçli biçimde katkı sağlaması hâlinde cezai sorumluluk doğabilir.

-Oyuncu, şirketin ödeme güçlüğünü veya vaatlerini yerine getiremeyeceğini bildiği hâlde reklamlara devam etmiş; 'Paranız güvende', 'Teslimat kesin' veya 'Ben de bu sisteme yatırım yaptım' gibi gerçeğe aykırı kişisel güvenceler vermişse cezai sorumluluk tartışılabilir.

*Müşteri sayısına veya toplanan paraya bağlı kazanç elde edilmesi ve yanıltıcı reklam stratejisinin şirket yöneticileriyle birlikte belirlenmesi de önemli deliller oluşturur. Delillere göre ünlülere tazminat sorumluluğu doğabilir.

Altınkaynak, Türk Ceza Kanunu'ndaki sorumluluk sınırlarına işaret ederek açıklamasını şöyle sürdürdü:

-Şirket yöneticileriyle birlikte hileli reklam ve müşteri kazanma sistemini planlayan, uygulanmasına yön veren ve suçun icrasında belirleyici rol üstlenen kişi, TCK'nın 37. maddesi kapsamında müşterek fail olarak değerlendiriliyor.

-Bir reklam filminde rol almanın tek başına suç teşkil etmeyeceğini de belirten Altınkaynak, sürecin hukuki çerçevesini "Varsayıma dayanmadan, oyuncunun kastı ve suça sağladığı somut katkı; reklam sözleşmeleri, yazışmalar, ödeme kayıtları, toplantı tutanakları, kendisine yapılan uyarılar ve reklamda kullandığı ifadeler üzerinden inceleme yapılabilir.