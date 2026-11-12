Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformlarında Kâbe, Medine Ravza ve Mescid-i Aksa gibi kutsal mekanların isimleri kullanılarak yapılan ürün tanıtımlarına müdahale etti. Reklam Kurulu, toplumun manevi değerlerinin ticari kazanç amacıyla reklam malzemesine dönüştürüldüğü gerekçesiyle söz konusu tanıtımların durdurulmasına karar verdi.

BAZI ÜRÜNLERİN REKLAMLARINDA KULLANDILAR

Kararı, Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan kamuoyuyla paylaştı. Kaplan'ın aktardığı bilgilere göre, e-ticaret sitelerinde satışa sunulan bazı ürünlerin reklamlarında Kâbe, Medine Ravza, Mescid-i Aksa ve Uhud gibi toplumda manevi karşılığı bulunan yer ve değerlerin ticari amaçlarla kullanıldığı tespit edildi.

MEVZUATA AYKIRI OLDUKLARI SONUCUNA VARILDI

Reklam Kurulu tarafından yürütülen incelemelerde, bu tür ifadelerle ürün tanıtımı yapılmasının toplumun manevi hassasiyetlerini istismar ettiği değerlendirildi. İncelemeler sonucunda reklamların ilgili mevzuata aykırı olduğu sonucuna varıldı.

5 AYRI DOSYADA REKLAMLARIN DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ

2026/2888, 2026/2892, 2026/2894, 2026/2895 ve 2026/2896 sayılı dosyalar kapsamında alınan kararlarda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61'inci maddesi ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri esas alındı.

Bu kapsamda söz konusu reklamların durdurulmasına hükmedildi.

DAHA ÖNCE DE 14 AYRI DOSYADA İNCELEME YAPILMIŞTI

Reklam Kurulu, 10 Eylül 2026 tarihli toplantısında da kutsal mekanların isimleriyle tanıtılan koku ürünlerini gündemine almış, söz konusu tanıtımlar 14 ayrı dosya kapsamında değerlendirilirken, ilgili reklamlar için durdurma yaptırımı uygulanmıştı. Ürünler sprey, esans, oda kokusu, bambu çubuklu oda kokusu, seccade kokusu ve yağ parfüm formunda satışa sunulmuştu.

KULLANILDIĞI TESPİT EDİLEN ÜRÜNLER

“Kabe Örtüsü Kokusu, Medine Ravza Kokusu, Makamı İbrahim Kokusu, Uhud Kokusu, Sevr Kokusu, Kubbetül Sahra Kokusu, Mescidi Aksa Kokusu, Hacerül Esved Kokusu” şeklinde toplumun çoğunluğu tarafından kutsal kabul edilen ve manevi değer atfedilen unsurlara yer verilerek toplumun manevi hassasiyetlerinin istismar edildiği değerlendirilmişti.