Mayıs 2027 sonuna kadar yürürlükte kalacak kararın arkasında, ülkede en çok tüketilen tahıl ürünlerinden biri olan karabuğdayın perakende fiyatlarının son bir yılda yüzde 19,2 oranında zamlanarak kilogram başına 94,5 rubleye yükselmesi yatıyor.

Ekim alanlarının son altı yılın en düşük seviyesine gerilemesi ve Altay Krayı bölgesinde yaşanan kuraklık nedeniyle yıllık rekoltenin yüzde 13,6 düşüşle 800 bin tona inmesi, hükümeti bu önlemi almaya iten temel etkenler olarak öne çıktı.

TÜRKİYE'YE DE İHRACAT YAPILIYORDU

İhracat yasağı öncesinde hasadının yarısına yakınını dış pazarlara gönderebilen Rusya, özellikle hayvan yemi olarak kullanan Çin başta olmak üzere Kazakistan, Japonya ve Türkiye gibi ülkelere yüklü miktarda sevkiyat gerçekleştiriyordu.

Sadece Ocak-Ekim 2026 döneminde Çin'e 56 milyon dolar değerinde 157 bin ton karabuğday ihraç edilirken, en son 2021 yazında uygulanan kısıtlamanın ardından alınan bu yeni yasak kararına bazı istisnalar getirildi.

Düzenlemeye göre Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri, Abhazya ve Güney Osetya'ya yapılan sevkiyatlar ile insani yardımlar, transit geçişler ve vatandaşların kişisel kullanımları yasak kapsamı dışında tutuldu.