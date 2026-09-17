Antalya’nın önemli tarım merkezlerinden Kumluca’da zeytin üreticileri için heyecan dolu yeni bir dönem başladı. Sezonun ilk zeytinlerinin dallardan toplanmasıyla birlikte, Kumluca Ziraat Odası bünyesinde hizmet veren sıkım tesisinde ilk rekolte için özel bir tören düzenlendi. Üreticilerin getirdiği taze ürünler makinelere boşaltılarak sezonun ilk zeytinyağı elde edildi.

GEÇEN YILIN REKORU AŞILACAK

İlçede bulunan 14 bin dekarlık geniş üretim alanından ve çevre ilçelerden yoğun bir ürün akışı beklediklerini belirten Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, bu yıl rekoltenin oldukça yüksek olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 500 ton zeytinyağı üretimi yapıldığını hatırlatan Kökce, günlük 200 ton işleme kapasitesine sahip fabrikanın artan yoğunluk nedeniyle bu yıl kapılarını normalden çok daha erken açtığını müjdeledi.

KALİTELİ ZEYTİNYAĞI İÇİN ALTIN DEĞERİNDE UYARI

Zeytinyağında asit oranını düşük tutmak ve yüksek kaliteyi yakalamak için kritik bir ipucu veren Kökce, üreticilerin topladıkları zeytinleri hiç bekletmeden doğrudan fabrikaya getirmeleri gerektiğinin altını çizdi. Önümüzdeki günlerde yağması beklenen yağmurların meyvenin olgunlaşma sürecini tamamlayacağını belirten ilçe yönetimi, bereketli geçen yeni sezonun tüm bölge çiftçisine hayırlı olmasını diledi.