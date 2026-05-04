Hava koşullarının etkisi ile yoğun yağışların vurduğu tarım bölgelerinde üretim ve hasat sekteye uğrarken, mart ayının ardından nisanda da sebze ve domateste rekor zamlar tezgahlara yansıdı. Bayram dönemini de kapsayan mart ayında seraların aşırı yağışlardan zarar görmesi ile hallere giren ürün miktarları yarı yarıya azalırken, nisan ayımda da sebze ve domateste rekor düşüşler görüldü.

SEBZEDE %37 AZALDI

Antalya Ticaret Borsası tarafından açıklanan nisan ayı hal endeksi verilerine göre, miktar endeksi aylık bazda meyvede yüzde 16.22 artarken, domateste yüzde 19.25 ve sebzede ise yüzde 0.33 azaldı. Nisan ayı miktar endeksi yıllık bazda domateste yüzde 51.65, meyvede yüzde 3.81, sebzede ise yüzde 36.87 azalış gösterdi.

7 YILIN ZİRVESİNDE

Açıklanan verilerde endeksteki gelişime dair ‘Son yedi yılın verileri dikkate alındığında nisan ayında, domates ve sebze satış miktar endeksleri rekor azalış gösterirken, meyve satış miktar endeksi ortalama civarında artış gösterdi. Domates ve sebze fiyat endeksleri rekor artışlar gösterirken, meyve fiyat endeksi ortalama civarında artış gösterdi” tespitleri yapıldı. Ayrıca verilerde domates fiyat endeksinin yıllık bazda yüzde 265.79 arttığı görüldü. Aynı dönemde domatesin yıllık işlem miktarı yüzde 51.65 azalırken, bu durum fiyat endeksindeki yükselişte etkili oldu.

Nisan ayında sebze fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 148.76 arttı. Aynı dönemde sebzenin yıllık işlem miktarı yüzde 36.87 oranında azalırken, arzdaki bu azalış fiyata zam olarak yansıdı.

Meyvede en yüksek 3’üncü artış

Antalya Ticaret Borsası verilerine göre, nisan ayında miktar endeksleri domateste 44, meyvede 35 ve sebzede 54, fiyat endeksleri ise domateste 7458, meyvede 4481 ve sebzede 5066 olarak gerçekleşti. Nisan ayında meyve fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 19.98 arttı. Aynı dönemde meyvenin yıllık işlem miktarı yüzde 3.81 azalırken raporda şu veriler yer aldı: “Nisan ayında meyve işlem miktar endeksi yüzde 16.22 artarken, işlem fiyat endeksi yüzde 26.38 arttı. Son yedi yılın nisan ayları dikkate alındığında, hem işlem miktar endeksi hem de işlem fiyat endeksi için üçüncü en büyük artış olarak tabloya yansıdı.”