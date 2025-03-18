Elon Musk’ın platformu devralıp yeniden markalaştırmasının ardından, bu devasa sembolün satışı, Twitter’ın dönüşüm sürecinde yeni bir adım olarak görülüyor. Yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki logo, RR Auction tarafından açık artırmaya sunuldu ve büyük ilgi topladı. Pazartesi akşamı itibarıyla tekliflerin 21 bin doları (Yaklaşık 770 bin lira) aştığı belirtilirken, uzmanlar nihai fiyatın 40 bin doları (yaklaşık 1 milyon 500 bin lira) geçebileceğini tahmin ediyor.

NBA efsanesi Larry Bird’den ilham alarak “Larry” adı verilen logo, Twitter’ın en önemli simgelerinden biri olarak biliniyor. 2023’te platformun X olarak yeniden markalaşmasıyla birlikte kaldırılan bu sembol, yalnızca bir açık artırma ürünü değil, aynı zamanda sosyal medya tarihinin en bilinen ikonlarından biri olarak kabul ediliyor.

İKONİK LOGO 11 YIL GENEL MERKEZDE YER ALDI

Twitter kuş logosu, 2012-2023 yılları arasında şirketin küresel kimliğinin temelini oluşturdu. Yaklaşık 368.3 x 266.7 cm boyutlarındaki bu logo, şirketin en etkili yıllarında San Francisco’daki genel merkezinin güneydoğu cephesinde yer alıyordu. Gerçek zamanlı iletişim ve sosyal tartışmaların merkezi haline gelen Twitter’ın simgesi olarak dünya çapında tanınıyordu.

Elon Musk’ın 2022’de Twitter’ı satın almasının ardından, şirketin kimliğini X markası altında yeniden şekillendirme süreci başladı. Bu kapsamda eski logolar, tabelalar ve Twitter’a ait diğer hatıralar kaldırıldı. Şimdi bu açık artırma, koleksiyoncular ve teknoloji meraklıları için sosyal medya tarihine ait bir hatıraya sahip olma fırsatı sunuyor.

REKOR FİYAT BEKLENİYOR

Açık artırma çevrimiçi olarak devam ediyor ve 20 Mart saat 18:00 EDT itibarıyla teklif vermek isteyenlerin ilk tekliflerini yapmış olmaları gerekiyor. Şu an için 21 bin doları aşan teklifler verildiği belirtilirken, uzmanlar fiyatın 40 bin doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor.

Ancak logoyu satın almak isteyenleri büyük bir lojistik maliyet bekliyor. Kazanan teklif sahibinin, San Francisco’daki mevcut depodan taşıma masraflarını karşılaması gerekiyor. Logo 250 kg ağırlığında ve büyük boyutlarda olduğu için nakliye maliyetinin oldukça yüksek olması bekleniyor. Bu nedenle RR Auction, potansiyel alıcılara bu masrafı göz önünde bulundurmaları konusunda uyarıda bulundu.

LOGONUN ÖNEMİ VE 'X'E GEÇİŞ DÖNEMİ

Twitter’ın kuş logosunun açık artırmaya çıkarılması, platformun dönüşüm sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Elon Musk’ın satın alımından sonra Twitter, büyük çaplı değişikliklere sahne oldu. İşten çıkarmalar, maliyet düşürme hamleleri ve platformun genel tasarımında yapılan radikal değişiklikler, şirketin yeni kimliğine uyum sağlaması için atılan adımlardan bazıları.

Şirketin ofislerinde ve dijital platformlarında Twitter’ın açık mavi kuş ikonları yerine koyu renkli ve X temalı tasarımlar kullanılmaya başlandı. Bu değişim, platformun yeni vizyonuna işaret ederken, Twitter’ın eski dönemine duyulan nostaljiyi de körüklüyor.