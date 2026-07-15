New York'taki Sotheby’s müzayede evinde düzenlenen açık artırmada, "Gus" lakaplı devasa Tyrannosaurus rex iskeleti, telefonla katılan bir alıcıya masraflar dahil 50,1 milyon dolara satıldı. Bu tarihi satış, Gus'ı açık artırmada satılan en değerli dinozor fosili konumuna getirdi.

Yaklaşık 67 milyon yaşında olduğu tahmin edilen 3,8 metre boyundaki iskelet, 2024 yılında 44,6 milyon dolara satılan "Apex" adlı stegosaurusa ait önceki rekoru da geride bırakmış oldu.

BENZERSİZ BİR KEŞİF VE ANITSAL ÖZELLİKLER

The Guardian'da yer alan habere göre, ticari fosil şirketi Theropoda Expeditions tarafından South Dakota'da bir çiftlikte keşfedilen Gus, kemik sayısı bakımından %61, kemik kütlesi bakımından ise yaklaşık %80 oranında eksiksizliğe sahip.

İskelet üzerinde, dinozorun hayatta olduğu döneme ait iyileşmiş kırıklar ile diğer tyrannosauridlerin ısırma izleri gibi önemli yaşam belirtileri bulunuyor.

Orijinal kafatası çok ağır olduğu için gövdeden ayrı sergilenen iskeletin üzerine, sergileme amacıyla birebir kopyası monte edildi.