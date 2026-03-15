1969 model Fender Stratocaster olan gitar, Gilmour’un 1970 ile 1983 yılları arasında yayımladığı albümlerde kullanıldı. Bu gitarla Pink Floyd’un müzik tarihine geçen The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here ve The Wall gibi ikonik albümlerde performans sergiledi.

CNN’in haberine göre, gitar kimliği açıklanmayan bir koleksiyoncu tarafından 14.6 milyon dolara satın alındı. Christie’s müzayede evi, gitarın 2 ila 4 milyon dolar arasında bir fiyata alıcı bulmasını bekliyordu, ancak yoğun ilgi sonucunda satış bu tahminin çok üzerine çıktı.

Julien Pradels, müzayede sırasında koleksiyonun kültürel açıdan büyük önem taşıyan parçalar içerdiğini ve satışın tarih yazdığını ifade etti.

Müzayedede satışa çıkarılan eserler, 2025 yılında hayatını kaybeden Amerikalı milyarder Jim Irsay’ın koleksiyonundan geliyordu. Koleksiyondaki 44 parça toplamda 84 milyon dolara alıcı buldu.

Gilmour’un gitarı, daha önce rekoru elinde bulunduran Kurt Cobain’in gitarını geride bıraktı. Nirvana solisti Cobain’in 1959 model Martin D-18E gitarı, 2020’de 6 milyon dolara satılmıştı.

Aynı müzayedede, Cobain’e ait bir başka gitar, Smells Like Teen Spirit klibinde kullanılan mavi Fender Mustang, 6.9 milyon dolara alıcı buldu.

Bu müzayede, rock müziğin en ikonik enstrümanlarını ve tarihî gitarları rekor fiyatlarla alıcıya ulaştırdı.

Gilmour’un “Black Strat”i, hem Pink Floyd hayranları hem de koleksiyoncular için müzik tarihinin önemli simgelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Açık artırmadaki satış, gitar tarihinin en yüksek bedelle satılan enstrümanı olarak kayıtlara geçti.