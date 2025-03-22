Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, hafta içinde 8.984,54 ile 10.902,61 puan arasında dalgalandı. Ancak kapanışta önceki hafta kapanışına göre yüzde 16,57’lik düşüşle 9.044,64 puana gerileyerek yatırımcısına kaybettirdi.
ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR
Gram altın: Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 4,17 artışla 3 bin 671 liraya yükseldi.
Cumhuriyet altını: Haftayı yüzde 4,13’lük artışla 24 bin 846 liradan kapattı.
Çeyrek altın: 5 bin 903 liradan işlem gören çeyrek altın, yüzde 4,22 artarak 6 bin 152 liraya çıktı.
DOLAR VE EURO YATIRIMCISINI SEVİNDİRDİ
Dolar: ABD doları bu hafta yüzde 3,65 yükselerek 38,0130 liraya ulaştı.
Euro: Euro ise yüzde 3,57’lik artışla 41,3460 liraya çıktı.
FON PİYASALARINDA BÜYÜK KAYIP
Yatırım fonları: Yüzde 0,49 değer kaybetti.
Emeklilik fonları: Yüzde 2,60 geriledi.
KAZANDIRAN FON: KIYMETLİ MADEN
Bu hafta yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 5,83 ile kıymetli maden fonları oldu.