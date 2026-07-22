Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'ne bağlı CSSC Chengxi Tersanesi tarafından inşa edilen gemi, Batı Afrika ülkesi Gine'deki Simandou demir cevheri projesinde kullanılacak. Wontanara, cevheri sığ sulardaki terminalden alarak açıkta bekleyen büyük yük gemilerine taşıyacak.

YÜKÜNÜ 3,5 SAATTEN KISA SÜREDE BOŞALTIYOR

Wontanara, üzerindeki bantlı tahliye sistemi sayesinde kıyıdaki vinçlere veya liman ekipmanlarına ihtiyaç duymadan yükünü boşaltabiliyor. Geminin tabanına yerleştirilen iki yönlü taşıma bantları, yükün tek taraftan veya iki taraftan aynı anda aktarılmasına imkân veriyor.

Saatte 12 bin tonluk boşaltma kapasitesine sahip gemi, taşıdığı 41 bin 800 ton demir cevherini 3,5 saatten kısa sürede aktarabiliyor. Önceki rekorun saatte 7 bin ton olduğu, yeni sistemin boşaltma verimliliğini yüzde 71 artırdığı belirtiliyor.

SIĞ SULARDA ÇALIŞMAK İÇİN TASARLANDI

215 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki geminin yük bölümü 29 bin metreküp kapasiteye sahip. Sığ sularda görev yapabilmesi için özel olarak tasarlanan Wontanara, büyük okyanus gemilerinin kıyıya yaklaşamadığı bölgelerde deniz üzerinde aktarma yapacak.

Wontanara, Rio Tinto'nun sipariş verdiği aynı sınıftaki beş geminin ilki oldu. Beş geminin birlikte çalışmasıyla 200 bin ton kapasiteli büyük bir dökme yük gemisinin 24 saat içinde tamamen doldurulabileceği hesaplanıyor. Gemiler, Simandou madeninden çıkarılan demir cevherinin uluslararası pazarlara taşınmasında kullanılacak.