Değişmeyen yatırım alışkanlıkları, altında peşi sıra gelen rekorlar ve özel günlerin etkisiyle kuyumculardaki kartlı harcamalar şubat ayında rekor kırdı. Artan talebin bir sonucu altın ithalatı da arttı. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre altın ithalatını da kapsayan kıymetli metaller kategorisinde yılın ilk iki ayında yapılan ithalat yüzde 43.4 artarak 4 milyar 155 milyon dolara ulaştı. Şubat ayında yapılan ithalat ise 2024’te 1 milyar 597 milyon dolardı, bu yıl 2 milyar 527 milyon dolara yükseldi. Altın ithalatındaki artışı kartlı harcamalar da doğruluyor. Altın, takı, mücevher yatırımı yapmak isteyenlerin kuyumculardaki kartlı harcamaları adet bakımından zirveye yaklaştı, tutar bakımından ise rekor kırdı.

54 MİLYAR TL HARCANDI

Kuyumcularda kartlı işlem adedi 14 Şubat haftasında kayıtlara geçen en yüksek ikinci değere ulaştı. 21 Şubat haftasında ise yıllık bazda kartlı işlem adedi yüzde 8.8, kuyumculardaki kartlı işlemlerin sayısı da yüzde 30 arttı. Tutar bakımından da kuyumcularda yapılan kartlı harcamalar, açıklanan bütün enflasyon oranlarının çok üzerinde büyüyor. 21 Şubat haftasında kartlı harcamaların büyüklüğü yıllık bazda yüzde 50.7 artarken, kuyumculardaki artış ise yüzde 180.2’yi bularak neredeyse 3’e katlandı.

14 Şubat Sevgililer Günü haftasında kuyumcularda kartlı harcamalar 8 milyar 891 milyon liraya çıkarak rekor kırdı. 3 Ocak haftasında kuyumcularda 6.4 milyar TL kartlı harcama yapılırken, bu değer 21 Şubat’ta 8 milyar lirayı aştı. 3 Ocak-21 Şubat döneminde kuyumculardaki kartlı harcama 53.8 milyar liraya ulaştı.

‘Altın ithalatı 1 milyar $ yükseldi’

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, altın ithalatının ocak ve şubatta yıllık bazda 1 milyar dolar arttığını belirtti. Ömer Bolat, şubat ayında dış ticaret açığının artmasında doğalgaz ve altın ithalatındaki yükselişin rol oynadığını kaydetti. Bolat’ın açıkladığı verilere göre şubat ayında ihracat azaldı, ithalat arttı. Şubatta Türkiye’nin ihracatı 2024’te 21 milyar dolardı, bu yıl 20.7 milyar dolara indi. İthalat ise aynı dönemde 27.8 milyar dolardan 28.9 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise şubatta yüzde 20.5 artarak 6.7 milyar dolardan 8.1 milyar dolara yükseldi.