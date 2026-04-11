İtalyan hükümeti, Sicilya adasını anakaraya bağlayacak olan ve tamamlandığında "dünyanın en uzun asma köprüsü" unvanını alacak Messina Boğazı Köprüsü projesine resmi onayı verdi. Yaklaşık 16 milyar dolarlık dev bütçesiyle "Batı’nın en büyük altyapı yatırımı" olarak nitelendirilen proje, mühendislik sınırlarını zorlamaya hazırlanıyor.

REKOR ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDEYDİ

Toplam uzunluğu yaklaşık 3,3 kilometre (2,2 mil) olacak köprü, özellikle iki kule arasındaki ana açıklığıyla şu anki rekorun sahibi olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nü geride bırakarak dünya liderliğine yerleşecek. 400 metre yüksekliğindeki dev kuleler üzerine inşa edilecek köprüde; altı şeritli otoyolun yanı sıra demiryolu hatları, yaya yolları ve acil durum şeritleri yer alacak.

DEPREM RİSKİ UYARISI YAPILIYOR

Roma döneminden beri hayali kurulan bu proje, sadece teknik değil, aynı zamanda jeolojik ve siyasi zorluklarla da karşı karşıya. Antik Yunan mitolojisinde denizcilerin korkulu rüyası olan "Scylla ve Charybdis" canavarlarıyla anılan boğaz, aslında iki büyük fay hattının kesişme noktasında bulunuyor. Bilim insanları, bölgedeki yoğun sismik hareketliliğin ve deprem riskinin mühendislik planlamasında en kritik payda olduğunu vurguluyor.

Öte yandan, 2033 yılında açılması planlanan proje; yüksek maliyeti, çevresel etkileri ve "mafya sızması" endişeleri nedeniyle İtalya'da ciddi bir siyasi tartışma konusu. Hükümet ise organize suç örgütlerinin projeye dahil olmaması için sıkı denetim sözü verirken, köprünün Avrupa ulaşım ağı ve Güney İtalya’nın kalkınması için hayati önem taşıdığını belirtiyor.