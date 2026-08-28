İngiltere'de kripto para piyasasındaki güçlü yükseliş, yatırımcıların cüzdanını kalınlaştırdı. İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC) tarafından yayımlanan verilere göre, 2024-2025 vergi yılında 240 yatırımcı kripto varlıklardan 1 milyon sterlinin üzerinde sermaye kazancı sağladı. Bu yatırımcıların toplam kazancı 717 milyon sterline ulaştı.

Genel tabloya bakıldığında, Nisan 2025'te sona eren vergi yılında kripto varlıklardan elde edilen toplam vergilendirilebilir sermaye kazancı 1,38 milyar sterlin olarak kayıtlara geçti. Bu gelir, 17 bin 600 kişi arasında dağıldı. This Is Money gazetesinin edinmiş olduğu bilgilere göre, kişi başına düşen ortalama kazanç yaklaşık 78 bin sterlin oldu.

"VERGİ AÇIĞI KAPATILIYOR"

Hazine Bakanlığı Mali Sekreteri ve Genel Ödeme Sorumlusu James Murray, kripto varlıklardan elde edilen kazancın diğer sermaye kazıçları gibi vergilendirildiğini belirtti. Murray, hükümetin kripto yatırımlarından kazanç sağlayan kişilerin ödemeleri gereken vergiler konusunda bilgi sahibi olmasını istediğinı ifade ederek, yapılan çalışmaların vergi açığının kapatılmasına katkı sağladığını söyledi.

Bu veriler, kripto varlıklardan elde edilen sermaye kazıçlarına ilişkin yeni bir bölümün 2024-2025 vergi yılı için öz değerlendirme vergi beyannamesine eklenmesinin ardından ilk kez yayımlandı.

Kripto para piyasasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesinin ardından düzenlemelerin gevşetilmesiyle birlikte güçlü bir yükseliş yaşandı. Bitcoin fiyatı, Ekim 2025'te 126 bin 198 dolarla tarihi zirvesine ulaştı.

İngiltere'deki kripto yatırımcılarının elde ettiği yüksek sermaye kazıçlarının, söz konusu dönemde kripto para piyasasında yaşanan yükselişle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. HMRC'nin açıkladığı veriler, kripto varlıkların İngiltere'de bazı yatırımcılar için önemli miktarda servet yaratmaya başladığını ortaya koyurken, bu kazancın vergi yükümlülüklerini de beraberinde getirdiğine işaret ediyor.