Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen soru-cevap etkinliğinde, Rektör Nuh Zafer Cantürk, öğrencilerle bir araya geldi. Ancak etkinlik, Rektör Cantürk’ün özellikle engelli bir öğrenciye verdiği tepkiyle büyük tartışma yarattı.

ENGELLİ ÖĞRENCİNİN ŞİKAYETİ VE CANTÜRK’ÜN YANITI

Etkinlikte söz alan engelli bir öğrenci, fakültesinin üst katlarına erişim sağlayamadığını ve engelli tuvaletinin olmadığını belirtti. Öğrenci, üniversitenin Marmara KAF etkinliğinde kendisini "erişilebilir" olarak tanıtmasına karşı çıkarak, şu soruyu sordu:

“Bizim fakültede 2 engelli tuvaleti olmasına rağmen engelli tuvaleti yok. Normal tuvaletlere bile erişimimiz yokken, Marmara KAF’ta nasıl erişilebilir bir üniversite olduğumuzu savunabiliyoruz?”

REKTÖR CANTÜRK’ÜN ŞAŞKINLIK YARATAN YANITI

Bu soruya karşılık, Rektör Cantürk’ün yanıtı şaşkınlık yarattı. Cantürk, çözümün üniversite yönetimi tarafından değil, öğrenciler tarafından bulunması gerektiğini ima ederek şu şekilde konuştu:

“Eğer destek verirseniz, çocuklar… Nasıl destek vereceğinizin metodolojisini benim söylememe gerek yok. Kendi gayretlerinizle bağışlar vs. artırılırsa biz de erişilebilirliği artırabiliriz.”

Bu yanıt, öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı. Öğrencilerin, üniversitenin altyapı sorunlarını çözmek için bağış toplaması gerektiği fikrinin yanlış olduğu ve bu tür sorunların üniversite yönetiminin sorumluluğunda olduğu vurgulandı.

CANTÜRK’TEN "ŞIK OLMAZ" YANITI

Engelli öğrenci, üniversiteye iki yıl boyunca dilekçe verdiğini ancak hiçbir geri dönüş alamadığını belirtti. Öğrenci, "Bugüne kadar kimse gelip ‘Neye ihtiyacın var?’ demedi" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. Bu açıklamanın ardından Cantürk, öğrencinin sorusuna şu şekilde tepki gösterdi:

“Senin böyle bir programda bana bu soruları sorman şık mı? Şıksa eğer, arkadaşların seni alkışlasın.”

TEPKİLER ARTIYOR

Rektör Cantürk’ün, engelli öğrencilere yönelik yaptığı bu açıklamalar, üniversite öğrencileri ve toplum tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Birçok kişi, üniversitenin altyapı sorunlarını çözmek için bağış toplamanın ve öğrencilerin taleplerine bu şekilde yaklaşılmasının kabul edilemez olduğunu savundu.