İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından üniversitelerde başlayan eylemler sürerken, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ın öğrencilere yönelik sert açıklamaları gündem yarattı.

İnofest 2025’in ödül töreninde konuşan Prof. Dr. Aydın, eylemlere katılan öğrencilere yönelik ağır ifadeler kullandı. Üniversitenin huzuruna zarar verenlerin kampüse alınmayacağını söyleyen Aydın, “Bugün eylem yapan arkadaşlarımız yarın bu üniversite külliyesine girmeyecekler ve giremeyecekler” dedi.

Aydın, konuşmasında öğrencileri aktivist ve öğrenci olarak ayırarak, "Öğrencinin elinde kalem, kütüphanesinde kitap, laboratuvarında mikroskop olur. Ama eylemcinin ya da aktivistin elinde taş, mermer ya da silah olur" ifadelerini kullandı.

“EYLEM YAPMAYA GELENE DAĞ GİBİ DURMAYA HAZIRIM”

Prof. Dr. Aydın, üniversitedeki huzurun korunmasının kendi sorumluluğu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu üniversite külliyesi içerisinde huzuru bozmaya kalkan her kim olursa olsun, ertesi sabah bu üniversitenin dış duvarlarından içeri girme şansı yok. Okumaya gelene paspas olmaya hazırım. Eylem yapmaya gelene dağ gibi durmaya da hazırım."