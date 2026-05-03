Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolduktan 15 gün sonra cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunan Rojin Kabaiş (21) soruşturması genişletildi. Genç kızın cansız bedeninin bulunduğu Mollakasım Mahallesi ile üniversiteye bitişik Bardakçı Mahallesi başta olmak üzere, DNA’sı alınması planlanan yaklaşık 2 bin 500 kişiden 425’inin örnekleri incelendi.

‘HERKESİ KAPSASIN’

Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş, Adalet Bakanlığı düzeyinde temaslar kurulduğunu ve ailenin taleplerinin iletildiğini belirterek, DNA örneklerinin üniversite çevresi ve ilgili mahallelerdeki herkesi kapsayacak şekilde genişletilmesini istediklerini ifade etti.

Dosyada ihmaller bulunduğunu ve bazı şüpheli durumların yeterince araştırılmadığını savunan baba Kabaiş, olayın aydınlatılması için incelemelerin derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gülistan Doku ile Rojin’in dosyası arasında benzerlikler olduğunu belirten Kabaiş, soruşturmanın rektör ve yakınlarına odaklanması gerektiğini öne sürdü. Rektörün olay sırasında delilleri kararttığını ve şüpheli hareketleri olduğunu iddia etti.

‘5 BİN KİŞİYE ÇIKARILSIN’

Nizamettin Kabaiş, kızının telefonunun açılmasını ve olay yerinde daha önce tespit edilen iki erkeğe ait DNA’nın kime ait olduğunun belirlenmesini beklediklerini ifade ederek, yaşananların bir cinayet olduğunu dile getirdi.

DNA incelemelerinin 2 bin 500 kişiyle sınırlı kalmaması gerektiğini, bu sayının 5 bine kadar çıkarılması gerektiğini belirten acılı baba, failler açığa çıkana kadar mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

‘O adam dosyaya ışık tutuyor’

Nizamettin Kabaiş, dosyanın Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi rektörünü de kapsayacak şekilde genişltilmesini istediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Bizimkinin Van Valisi’yle ilgisi yoktur, rektörle ilgilidir. Rektör o esnada hem delilleri karartı hem çok şüpheli hareketleri var. Oradaki halk, rektörün 2 yeğenini işaret ediyor. Geçen sene de rektörü yakından tanıyan 1 kişi gitti ifade vermek istedi. Adam diyor ki Rojin’in dosyası hakkında rektörle ilgili ifade vermek istiyorum. Gözaltına aldılar. O adam dosyaya ışık tutuyor, yol gösteriyor. Neden onu gözaltına alıyorlar.”